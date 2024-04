Alberi caduti e allagamenti: 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo

Il comando dei Vigili del fuoco di Modena è stato impegnato in trenta interventi su tutto il territorio provinciale a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Gli interventi principali sono stati legati alla caduta di alberi e rami, ma sono stati segnalati anche piccoli allagamenti e problemi a mezzi pesanti sulle strade montane a seguito dell'insolita nevicata. La situazione ha richiesto un'intensa attività di soccorso e ripristino, con gli operatori impegnati in diverse zone per garantire la sicurezza e la viabilità.

Anche a Carpi si è registrata, in via Ugo da Carpi, la caduta di un albero dalle enormi dimensioni e la chioma assieme ad alcuni grandi rami hanno invaso strada e marciapiedi.

Fortunatamente non risultano perosne ferite a seguito del forte vento e dei danni collaterali di esso.