Sale su un albero e cade da oltre 3 metri di altezza. Seri traumi per una 59enne modenese

Un gruppo di amici era andato a fare una passeggiata nell’alta val Dolo. Stavano percorrendo il sentiero CAI 605A in direzione Rifugio San Leonardo quando una

componente della comitiva, una donna di 59 anni residente a San Cesario sul Panaro (MO), è salita su di albero già caduto in precedenza, per fare delle foto

agli stessi compagni di gita, ma purtroppo è caduta a terra da un’altezza superiore ai 3 metri riportando un serio trauma alla colonna vertebrale a al torace con difficoltà respiratoria.

Sono circa le 16.20 quando gli amici chiamo il 118. Sul posto viene inviata l’ambulanza di Villa Minozzo, la Squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cusna e l’elisoccorso di Parma.

La donna viene raggiunta dai tecnici territoriali e immobilizzata. Nel frattempo anche l’elisoccorso di Pavullo giunge in zona e l’equipaggio viene sbarcato

con il verricello in quanto l’area non è atterrabile.

Il medico anestesista ha quindi provveduto a valutare la paziente, utilizzando anche l’ecografo portatile in dotazione e a somministrare l’analgesia per il forte dolore. Terminata la stabilizzazione la paziente è stata recuperata sempre con il verricello e trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna.