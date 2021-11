Parco Ducale, recintato un albero a rischio. Dovrà essere abbattuto

Ai Giardini Ducali di Modena un albero che presenta problemi di stabilità è stato recintato per garantire la sicurezza delle persone in attesa che la Soprintendenza ne autorizzi l’abbattimento, che avverrà il prima possibile, e la sostituzione.

Il grande ippocastano, che si trova in prossimità della palazzina Vigarani e del bar, già nell’estate aveva subito la rottura di un grosso ramo, che è stato rimosso. A seguito della rottura è stata effettuata un’indagine di stabilità, coordinata dai tecnici del servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, in base alla quale era stato programmato un intervento di consolidamento dinamico per alleggerire il carico.

Nei giorni scorsi, però, si è verificata un’ulteriore rottura di una grossa branca secondaria, anche questa già rimossa, che ha reso la pianta irrecuperabile e, quindi, da abbattere.

In attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza (gli alberi più vecchi dei Giardini ducali, infatti, sono vincolati), richiesta sulla base della perizia di un consulente agronomo, i tecnici comunali hanno transennato l’albero, perimetrando un’area di circa cento metri quadrati per prevenire i rischi e garantire la sicurezza delle persone.

Una volta abbattuto, l’albero sarà sostituito da una nuova pianta.