Alcol alla guida, 250 casi sanzionati dai Carabinieri lo scorso anno

Quello della sicurezza stradale è uno dei compiti svolti quotidianamente dalle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia di Modena, soprattutto in orario serale e notturno. I servizi svolti dalle pattuglie delle Stazioni territoriali e dalle Sezioni o Aliquote Radiomobili delle quattro Compagnie modenesi hanno come obiettivo principale quello di ridurre il numero di vittime e feriti, provocati dagli incidenti stradali.

Il rafforzamento dei controlli sulle principali vie di comunicazione, ma anche nelle strade periferiche e secondarie costituiscono una prima azione di prevenzione e contrasto, finalizzata ad evitare condotte di guida imprudenti che costituiscono ancora una delle principali cause di incidentalità.

Nell’anno 2023, i reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Modena hanno rilevato complessivamente 341 sinistri stradali nel quale sono rimaste ferite 271 persone. Sono invece quasi mille gli interventi di soccorso, svolti lo scorso anno, a favore di cittadini rimasti coinvolti in sinistri senza gravi conseguenze e comunque senza feriti.

Tra le principali cause la distrazione e l’errore umano dei conducenti, spesso causato dall’utilizzo del cellulare durante la guida, ma non sono da sottovalutare le condotte connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare durante le ore serali e notturne sono stati incrementati i controlli con l’etilometro.

Nello scorso anno, sono state complessivamente contestate oltre 250 violazioni per guida in stato di ebbrezza (di cui 38 per stupefacenti), compresi i casi di rifiuto di sottoporsi all’accertamento: di queste sono state 38 le più gravi, trasmesse alla Procura della Repubblica e alla Prefettura.

Sul piano della prevenzione, anche per il 2024, saranno riproposti dai Carabinieri gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia per parlare di “educazione stradale”. L’obiettivo in cui i militari dell’Arma credono fortemente è quello di diffondere tra i più giovani la cultura della sicurezza propria e altrui, ma anche quello di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada, proprio per abbassare il rischio di causare o restare coinvolti in incidenti.