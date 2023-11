Alcol sulle strade, due denunce dei Carabinieri la scorsa notte

Notte di controlli da parte dei Carabinieri in diverse zone della nostra provincia. In particolare, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mirandola è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture, con un ferito lieve, avvenuto a San Felice sul Panaro. Nel corso dei rilievi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti con etilometro, ma uno di loro ha rifiutato, incorrendo così in una denuncia in stato di liberta all’Autorità Giudiziaria per il reato specifico. La patente di guida è stata immediatamente ritirata ed il veicolo posto in sequestro.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno fermato un’autovettura il cui andamento incerto poneva dei seri dubbi sulle condizioni psicofisiche del suo conducente. Nel corso del controllo, in effetti, il 30enne alla guida del veicolo è risultato positivo all'alcoltest. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool, con immediato ritiro della patente per la successiva sospensione.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo ha proceduto al controllo di un 22enneche è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Il giovane è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

Tali controlli rientrano nel quadro dei servizi di sicurezza stradale attuati nel periodo invernale e intensificati in occasione delle festività natalizie delle prossime settimane.