Alessandra Arletti travolta e uccisa a Carpi, perizia medico-legale sul corpo

Si è spenta dopo appena 20 anni la vita di Alessandra Arletti: è lei la vittima del terribile incidente avvenuto ieri sera in Traversa San Giorgio, alla periferia di Carpi. La studentessa carpigiana ha perso la vita dopo essere stata investita da una Jaguar F-pace, condotta da un sessantenne. Letale l'impatto con il suv mentre la ragazza si trovava a bordo strada, probabilmente intenta ad attraversare, in compagnia di un amico di 19 anni. Il ragazzo è stato scaraventato a terra e ha riportato un forte trauma toracico, mentre per la 20enne non c'è stato nulla da fare.

I sanitari e il medico del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ventenne e la Polizia Locale ha informato il magistrato di turno per tutti gli accertamenti del caso. Il 19enne, invece, è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara dall'eliambulanza e attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva e la prognosi resta riservata. Non sarebbe tuttavia più in pericolo di vita.

Alessandra viveva in zona e stava facendo una passeggiata serale con l'amico. La sua scomparsa prematura sconvolge la famiglia e la cerchia di amici e conoscenti, compresi i compagni dell'istituto scolastico che frequentava a Modena città.

Fatta salva la pericolosità innegabile del contesto stradale in cui è avvenuta la disgrazia - di cui abbiamo parlato anche qui - resta comunque da valutare con attenzione la dinamica dell'incidente. A questo concorreranno da un lato i rilievi svolti sulla strada, dall'altro una perizia attenta sul veicolo, che è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento aperto con l'ipotesi di omicidio stradale. L'esame medico-legale sulla salma, inoltre, fornirà ulteriori risposte sull'accaduto.