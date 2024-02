Alexander morto sotto il suo trattore, "Bisogna investire sulle tecnologie"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Pavullo piange la scomparsa di Alexander Bala, agricoltore di 54 anni. Ieri sera la tragedia si è consumata a pochi passi dalla casa in cui l'uomo, di origine albanese ma trapiantato nel Frignano, viveva e lavorava con la famiglia. Il trattore su cui viaggiava si è ribaltato su un pendio scosceso, finendo per precipitare per diversi metri in un bosco sottostante, accanto a via Benedello.

Purtroppo lo sforzo encomiabile dei sanitari, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto è stato vano. Per l'agricoltore era ormai troppo tardi. Bala lascia la moglie e due figli ventenni, chiaramente straziati dalla notizia che hanno appreso loro per primi, non vedendo rientrare il padre che era uscito sul mezzo agricolo.

La tragedia riaccende la discussione purtroppo ciclicamente drammatica su questo tipo di decessi, che anche sul nostro territorio si ripetono ogni anno senza soluzione di continuità. Lo evidenzia la Cisl Emilia Centrale: "Si continua a morire sul lavoro come cinquant’anni fa e le cause sono sempre le stesse: ribaltamento del trattore, investimento da mezzi in movimento, caduta dall'alto".

È il secondo infortunio mortale registrato nel 2024 a Modena e provincia: a metà gennaio era infatti deceduto Alfio D'Urso, vittima di un infortio a Spezzano. L’anno scorso furono 14, compresi quelli in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro.

"Sul problema della salute nei luoghi di lavoro proprio domani si riunisce il tavolo con la Provincia previsto dal patto regionale sulla sicurezza e sollecitato da Cgil Cisl Uil – afferma Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto della Cisl Emilia Centrale con delega alle politiche per la salute e sicurezza del lavoro - Come già comunicato alla prefettura in occasione del presidio del 14 luglio scorso, chiediamo una strategia nazionale e una cabina di regia che coinvolga le parti sociali. Nel frattempo bisogna investire nelle tecnologie che rendono i mezzi sempre più sicuri. I trattori, per esempio, soprattutto quelli molto vecchi, devono avere sia le cinture di sicurezza che il roll-bar, l'arco di metallo che funge da protezione in caso di ribaltamento su trattori privi di cabina. Le risorse non mancano, basti pensare – ricorda Chiatto - che l’Inail ha a disposizione circa due miliardi di euro all’anno che potrebbero essere destinati per l’ammodernamento tecnologico dei mezzi e macchinari".