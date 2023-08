Alla guida in stato di ebrezza: controlli tra Sassuolo e Maranello

Anche nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno proseguito nelle attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e contrasto dei reati di strada e alla sicurezza della circolazione, sulle strade provinciali e comunali, predisponendo posti di controllo anche con l’utilizzo dell’etilometro.

A Maranello, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un posto di controllo effettuato in quel centro urbano, hanno fermato un 20enne alla guida di un’utilitaria, il quale è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Il giovane, che si è rifiutato di sottoporsi ai consueti accertamenti finalizzati a verificare lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari. La patente di guida è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

Nel Comune di Sassuolo, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del conducente di un’autovettura il quale, sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico molto elevato.

La persona, 49enne, è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.