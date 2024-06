Allagate le aree golenali di Campogalliano, tre famiglie recuperate in gommone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il territorio provinciale di Modena - con particolare riguardo alla fascia dei comuni in zona montana di Pavullo, Zocca, Prignano, Polinago, Serramazzoni, Marano - il maltempo sta mettendo a dura prova il reticolo di torrenti e fiumi. Dopo le esondazioni in Appennino, la piena sta transitando in pianura e in particolare è il fiume Secchia ad aver raggiunto i livelli più preoccupanti, allagando le aree golenali nelle campagne di Campogalliano.

il Comando dei Vigili del Fuoco è stato impegnato con tutte le unità di personale permanente in servizio, oltre a tre distaccamenti volontari, nell’effettuazione di interventi riguardanti principalmente soccorsi a persona, prosciugamenti, frane e smottamenti che hanno causato grosse criticità alla viabilità.

Alle ore 7 sono state chiuse anche le strade nell'area del secchia presso le casse d'espansione di Campogalliano: via Albone (all'incontrocio con strada XXII Aprile, via Madonna di Sotto e via Bosco/Via Carobbie).

Alle ore 08.30 di oggi si registrano circa 60 interventi effettuati da inizio evento, 12 in attesa di essere assegnati e 5 interventi in corso, comprese alcune evacuazioni di persone da zone golenali di Campogalliano. Complessivamente sono state tratte in salvo cinque persone da autovetture bloccate in auto e sorprese dalle piogge, oltre a tre nuclei familiari nelle abitazioni allagate. L'intervento è avvenuto in via Madonna, punto critico ad ogni piena del fiume.

Dalle ore 00.30 è stato aperto il CCS presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile a Marzaglia a cui sta partecipando personale funzionario del Comando.