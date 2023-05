Frane e allagamenti, disagi lungo le strade. Preoccupa l'esondazione del Tiepido

Il maltempo sta creando i primi disagi anche sul territorio modenese, dove è in vigore una allerta meteo per tutta la giornata di oggi. A causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido è stata interrotta la circolazione in strada Curtatona a Modena con la chiusura del relativo ponte.

Nei giorni scorsi l’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile hanno diramato lo stato di allerta gialla per criticità idraulica causata dalle precipitazioni in pianura e, più rilevanti, in montagna ed è attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con controlli su Secchia e Panaro. Attualmente i livelli dei due fiumi in prossimità del capoluogo (Ponte Alto e Fossalta) sono in costante crescita e prossimi alla criticità 'arancione'-

È pertanto attivo il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia e in fase di attivazione anche il Coc, il Centro operativo comunale con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. Insieme ai tecnici comunali, sono in fase di attivazione anche i volontari della Protezione civile.

Preoccupa il Tiepido

Il torrente, che affluisce nel fiume Panaro alla Fossalta presenta livelli alti. Attualmente il corso d'acqua ha superato il livello 'arancione' sia nel tratto collinare che in quello prossimo alal città. In matteinata si sono verificati allagamenti lungo la Nuova Estense (Statale 12) nel territorio di Maranello, all'altezza di Torre Maina.

Chiusa via Giardini

Disagi si stanno riscontrando anche e soprattutto in Appennino. Chiude a Serramazzoni, la strada provinciale 3 “Via Giardini” in località La Fontanina, dove poco fa si è verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi a causa dell’ondata di maltempo che sta coinvolgendo il territorio provinciale, senza il coinvolgimento di mezzi o persone.

Sul tratto interessato è stato ora chiuso il transito per consentire le operazioni di ispezione e rimozione dei detriti.