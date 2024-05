Allagamenti a Vignola e Savignano. Procede la messa in sicurezza, 85 interventi dei Vigili del Fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono proseguiti per tutta la notte e di prima mattina gli interventi per mettere in sicurezza i territori colpiti dal nubifragio di ieri. Nell'area di Vignola, Savignano e Marano in pochissimo tempo si sono abbattuti circa 150 mm di pioggia: una quantità d'acqua tale da rendere impossibile il deflusso corretto attraverso i torrenti, i canali e il sistema fognario.

Nel pomeriggio di ieri, quindi, diverse zone dei paesi sono state travolte, interropendo in alcuni casi la viabilità e provocando allagamenti diffusi. I Vigili del Fuoco hanno eseguito un totale di 85 interventi nella sola giornata di ieri. La situazione più critica, almeno per i danni, riguarda gli allagamenti dei locali seminterrati: garage e scantinati che sono finiti sott'acqua.

Mentre le scuole oggi restano chiuse, i Centri operativi comunali di Vignola e Marano sono attivi e stanno valutando ed evadendo le varie richieste. Gli interventi di prosciugamento e messa in sicurezza stanno proseguendo senza sosta.

La situazione è nettamente migliorata sul fronte della viabilità, per quanto restino situazioni da sanare in particolare sulle colline, dove si segnalano dissesti e smottamenti.

Una settantina i vigili del fuoco impegnati ieri sera, da tutte le sedi della provincia, con anche il supporto di quindici unità dai comandi di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara.

Allerta meteo

La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo che vede il territorio di Modena in "colore giallo" per quanto riguarda le piene dei corsi d'acqua.

Nella giornata di martedì 21 Maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale, in progressiva attenuazione già dalle ore mattutine. Dalla tarda mattinata sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, lungo tutte le aree montane della regione.

La criticità idraulica nella pianura centro-orientale della regione è riferita alla propagazione della piena di Po. Si prevedono inoltre possibili superamenti di soglia 1 nei corsi d'acqua nelle zone collinari e di pianura di tutta la regione. Sul settore collinare e montano centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori.