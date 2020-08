Maltempo, questa volta tocca alla Bassa subire gli allagamenti

Il nuovo temporale che ha colpito il territorio modenese nel pomeriggio ha causato diversi disagi in particolar modo nella Bassa, nell'area compresa tra Camposanto, Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia. I danni maggiori sono stati dovuti agli allagamenti. Diverse strade sono finite sott'acqua in maniera preoccupante e il transito per i veicoli è diventato difficoltoso, se non impossibile.

Il problema maggiore si è verificato in via per San Felice, nel Comune di Camposanto, non nuova a queste situazioni. La strada è stata chiusa, al pari di via Gramsci a Mirandola, in attesa che l'acqua defluisse nel sistema fognario sovraccarico.

Per i Vigili del Fuoco è stato l'ennesima occasione di superlavoro, con oltre una decina di interventi per allagamenti e per alberi caduti o pericolanti.

Colpita anche la zona tra piumazzo e Valsamoggia, con alcune richieste di intervento in località Casale California.