Nubifragio si abbatte su Pavullo, esonda il canale e si allaga il paese

Sono ore difficili per il territorio dell'Appennino, in particolare per la zona di Pavullo nel Frignano. Dopo il maltempo delle scorse giornate, un forte temporale ha investito il pavullese ieri sera e un secondo evento straordinario si è scatenato intorno alle ore 15 di oggi.

Prima la grandine, poi una pioggia davvero intensa stanno causando molti disagi. Il paese risulta allagato in diverse zone, con le strade sommerse dall'acqua. A creare particolare difficoltà è anche l'esondazione del canale Cogorno, che scorre tombato sotto l'abitato. Le acque torbide hanno invaso anche la Statale e in diverse aree si segnalano danni e colate di fango che rendono rischiosa la circolazione.

I Vigili del Fuoco si trovano in stato di completa allerta e stanno operando con tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Sono circa una trentina le richieste di aiuto.

Nella serata di ieri, come detto, il pavullese era già stato interessato da unprimo violento temporale con pioggia di eccezionale intensità, grandine e fulminazioni. Con Ordinanza n.45 del 24/5/2023 il sindaco ha disposto la chiusura di alcune strade: Via L’Amola in Frazione di Renno nel tratto relativo alla diramazione per la Loc. Pian delle Felci, per esondazione del Rio Tufo e distruzione di un ponticello (tratto stradale senza uscita); Via L’Amola in Frazione di Renno nel tratto relativo alla diramazione per il civico 40 nei pressi del Rio Tufo (Loc. Casa Nirano), per esondazione del Rio Tufo e distruzione di un ponticello (tratto stradale senza uscita); Via Olina in Frazione di Olina in un tratto fra il centro frazionale di Olina e l’incrocio con la SS 12 per smottamenti e notevole ruscellamento da pioggia;