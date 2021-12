Tubo rotto, allagamento in via Vignolese. Danni e strada chiusa

Nel primo pomeriggio di oggi la rottura di un tubo ha provocato un allagamento importante in via Vignolese, nel tratto compreso fra il Conad City e il semaforo con via Bellinzona. Molta acqua si è riversata sulla sede stradale, ma soprattutto all'interno degli edifici che insistono in quella zona, tra cui diverse attività commerciali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici di Hera, che hanno gestito l'emergenza quantomeno bloccando il flusso di acqua. Saranno invece necessari interventi accurati per consentire il ripristino della tubazione.

Questa mattina erano iniziati lavori per la posa delle condotte destinate alla fibra ottica, come in altre parti della città e proprio durante le perforazioni sarebbe avvenuta la rottura della condotta.

I danni più ingenti sono toccati all'edificio posto al civico 138, dove ha sede anche il Nuovo Panificio Alberghini, il cui laboratorio è stato invaso dall'acqua, costringendo l'attività allo stop e ad una conta dei danni che è in corso.

La Polizia Locale ha chiuso al transito via Vignolese nel tratto compreso fra via Tacchini e via Bellinzona.