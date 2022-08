Salta una condotta, allagata un porzione del parco Amendola

In tarda mattinata un guasto ad una conduttura dell'acquedotto ha causato una copiosa perdita d'acqua presso il Parco Amendola. La rottura si è verificata all'estremità sud del parco, quella che affaccia su via Panni,all'altezza dell'incrocio con via Botticelli. L'acqua è uscita i grande quantità e ha causato un allagamento della stessa via Panni e dell'area verde.

Seguendo l'andamento del terreno, l'acqua è defluita all'interno del parco, creando ruscelli e acquitrini per un centinaio di metri e arrestandosi nell'area compresa tra via Coppi e via Zurlini dopo aver lambito le case.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Hera che hanno bloccato la perdita, in attesa di porre rimedio alla rottura. Le operazioni sono state supervisionate dalla Polizia Locale. La rottura non è correlata al cantiere che si trova in piena attività ad un centinaio di metri di distanza per la realizzazione del sottopasso ferroviario.