Finto allarme bomba, evacuate due scuole a Vignola

Questa mattina ragazze e ragazzi che frequentano l'Istituto Superiore "Primo Levi" di Vignola sono dovuti improvvisamente uscire dalle aule, riversandosi in strada. E' accaduto presso la sede principale della scuola in via Resistenza, ma anche nella succursale di piazzetta Soli. Qui la stessa sorte è toccata agli alunni della primaria "Barozzi", i cui locali sono confinanti.

All'origine dell'evacuazione ci sarebbe stato un allarme bomba lanciato con una telefonata anonima ai Carabinieri. I militari si sono portati sul posto e hanno iniziato a ispezionare i locali, senza esito.

Per gli studenti la giornata scolastica è finita anzitempo. Ovviamente l'episodiopotrebbe avere ripercussioni gravi per chi ha lanciato il falso allarme. Sono in corso ulteriori accertamenti e indagini.

E' intervenuta anche un'ambulanza del 118, per un malore non grave accusato da una docente.