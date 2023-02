Allarme bomba, evacuato il Tribunale di Modena

Questa mattina intorno alle ore 9.45 è scattato il protocollo di sicurezza per un allarme bomba presso il Tribunale di Modena. Una telefonata anonima, come spesso accade in questi casi, ha segnalato la presenza di un ordigno di non ben specificata natura.

Sul posto è intervenuta in prima battuta la Squadra Volante della Polizia, che ha effettuato i primi accertamenti all'interno e all'esterno dell'edificio di Corso Canalgrande. Come di prassi tutte le persone all'interno dello stabile sono state evacuate. Le udienze sono state interrotte e sia il personale che gli utenti del Tribunale sono stati fatti uscire in strada.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco. Al momento sono in corso ulteriori verifiche.

Seguiranno aggiornamenti