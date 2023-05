Maltempo, fiumi ancora a livello 'arancione'. Restano chiusi i ponti

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: Rimangono chiusi al traffico per ora Ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera. Il colmo della piena del fiume Secchia provocata dalle precipitazioni diffuse degli ultimi giorni, infatti, non è transitato completamente nella notte e il livello è ancora ben al di sopra della soglia precauzionale. La viabilità modenese risulta fortemente congestionata fin dalla prima mattina su tutte le principali aree di accesso al capoluogo.

Attualmente i livelli di Secchia e Panaro sono tra le soglie arancione e rossa, ma la crescita della portata sembra aver raggiunto il picco della curva. Cala a monte anche il livello del torrente Tiepido, che alla Fossalta ha già superato l'allerta rossa da ormai 12 ore.

Continua per tutta la giornata l'allerta meteo diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile. Rimangono chiusi al traffico per ora anche il ponte di Navicello vecchio sul fiume Panaro, sulla strada provinciale 255, e quello sul Tiepido di strada Curtatona, mentre in zona Fossalta sono al lavoro le pompe per contenere i livelli del torrente.

In tutta l’area del nodo idraulico modenese è attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua che proseguirà nelle prossime ore. Si prevede un'attenuazione e il progressivo esaurimento delle precipitazioni, a partire dal settore occidentale.

Rimane attivo il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia ed è stato attivato anche il Coc, il Centro operativo comunale con funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. Insieme ai tecnici comunali, sono al lavoro anche i volontari della Protezione civile.

La situazione in provincia

Il maltempo di queste ore ha comportato una serie di limitazioni al transito su diverse strade provinciali, specialmente quelle di collina e montagna, dove si sono verificati fenomeni di accumulo di detriti sulla carreggiata o di cedimenti dell’asse viario.

In particolare a Castelvetro lungo la strada provinciale 17 in un tratto compreso tra il Castelvetro e Vignola è istituito un senso unico alternato a causa di alcuni dissesti, mentre sulla strada provinciale 3 “via Giardini” a Serramazzoni in località La Fontanina, è istituito un senso unico alternato dopo che si era verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi, rimossi nella serata di martedì 2 maggio.

Lungo la strada provinciale 33 a Frassineti si sono verificate fessurazioni dovute al cedimento della scarpata di valle ed è stato istituito un senso unico alternato, mentre sulla strada provinciale 486 a Casola di Montefiorino, il senso unico alternato è dovuto all’accumulo sulla sede stradale di materiale franato dalla scarpata di monte.

Sotto osservazione anche la strada provinciale 21 tra tra Ospitaletto e San Dalmazio per il crollo di una porzione di muro di monte e in località Rodiano per lo scivolamento della scarpata di valle, situazione che ha comportato la limitazione al transito a senso unico alternato.

Chiude anche un tratto del percorso Natura Tiepido compreso tra il sottopasso della strada provinciale 17 e l'accesso allo stesso Percorso da Via Case Bruciate, in Comune di Castelnuovo Rangone, per questioni di sicurezza.

I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro, in queste ore, per monitorare la situazione di tutta la rete viaria e verificare la presenza di altre criticità.

Tutti i provvedimenti sono necessari per consentire ai tecnici della Provincia di Modena di effettuare le operazioni di pulizia stradale e ripristino delle condizioni di sicurezza della sede viaria e resteranno in vigore fino alla conclusione delle operazioni.