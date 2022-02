Danni per il vento in strada, prosegue l'allerta gialla in Appennino

Le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul nostro territorio nella serata di ieri hanno provocato danni in particolare ad alberature come avvenuto a Spilamberto sulla Pedemontana, dove le raffiche hanno abbattuto alcuni alberi finiti poi sulla carreggiata. La polizia Locale è subito intervenuta per rimuovere gli ingombri e liberare la strada.

Una quindicina invece gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel corso della notte per rami e alberi caduti anche nella zona di Modena.

Fortunatamente nessun cittadino è rimasto ferito e non si registrerebbero danni gravi di altro genere.

Secondo quanto riporta il sito della Protezione Civile il vento è arrivato ad una velocità di 60-70 km/h nel territorio modenese.

Nella giornata di oggi sabato 26 febbraio rimane l'allerta gialla per vento nella zona appenninica.