Tormenta la sua ex e vandalizza la casa, allontanato un 34enne

Dal mese di gennaio scorso e fino a poche ore fa, un 35enne di origine moldava aveva messo insieme una serie di atti persecutori adi danni della sua ex fidanzata, una connazionale di poco più giovane di lui residente a Novi di Modena. Già in passato, tra l'altro, lo straniero si era reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della donna ed era già stato denunciato: a questo di sono aggiunte diverse denunce per guida in stato di ebbrezza, che hanno fatto salire il suo conto con la giustizia.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Carpi e di Novi sono intervenuti per bloccarlo, fino a che il giudice non ha disposto un ordine di allontanamento dalla ex compagna. Oltre alle solite telefonate notturne, recentemente il 35enne si era distinto per andare sotto casa della vittima per urinare sulla sua autovettura, imbrattarle gli arredi dell’androne e urlarle frasi minacciose.