Il Panaro rompe l'argine a Gaggio, campagne alluvionate. Evacuazione in corso

Nella notte il livello del fiume Panaro si era alzato sopra il livello di guardia, tanto da far chiudere in via precauzionale il ponte di Navicello vecchio: intorno alle 9 di questa mattina la rottura dell'argine destro all'altezza di Gaggio in Piano, frazione del comune di Castelfranco Emilia.

La falla che interessa la parte del fiume tra Castelfranco e Bagazzano attualmente è di circa 40 metri, ma l'erosione continua, e le acque si stanno riversando nelle campagne limitrofe: Via Tronco e Via Viazza sono ora sott'acqua. Non sono note le ragioni del cedimento.

Sul posto i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in forze per evacuare i residenti, oltre ai gommoni dei sommozzatori e l'elicottero. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero della Marina Militare. In campo anche la Protezione Civile, che dalle prime luci dell'alba accoglie gli eventuali sfollati nella palestra delle scuole Guinizzelli e nella palestra di via Andrea Costa.

Seguiranno aggiornamenti