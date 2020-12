Il Panaro non dà tregua: cede un pilone di Ponte Samone

L'alluvione continua, e arriva ad interessare anche il Ponte Samone, che -sito nell'omonima frazione del Comune di Pavullo al confine con Guiglia - attraversa le acque del fiume Panaro.

La situazione è critica: la potenza delle acque ha causato il cedimento di parte di uno dei piloni centrali del ponte, che è stato chiuso al traffico.

Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli per le verifiche tecniche e Polizia Locale per deviare il traffico. Al fine di monitorare la situazione, presenti anche il Responsabile tecnico per la Protezione Civile ed il Responsabile Lavori Pubblici.