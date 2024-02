Ancora nebbia in A22, resta chiuso l'intero tratto autostradale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'inclemenza del tempo continua a creare disagi sulla rete autostradale, con le stazioni di Carpi e Campogalliano ancora chiuse a causa della nebbia. Gli automobilisti sono costretti ad affrontare limitazioni alla circolazione, con la visibilità ridotta che rende pericolosa la percorrenza di queste tratte.

Come riportato da Autobrennero e da Autostrade per l'italia le chiusure dei due svincoli (e di tutti quelli presenti sulla via fino a Nogarole Rocca) sono iniziate questa mattina dalle ore 7.15 circa e riguardano lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Carpi e di Campogalliano entrambe le carreggiate e sensi di marcia.

Chiuso anche lo svincolo A22/A1 Brennero-Modena provenendo da Milano verso Brennero per Nebbia. Entrata consigliata verso Brennero: Verona Nord su A22 Brennero-Modena. Entrata consigliata verso Brennero: Verona Nord su A22 Brennero-Modena. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Modena Nord. Uscita consigliata provenendo da Milano: Modena Nord.

Le autorità autostradali hanno preso la decisione di mantenere chiuse le stazioni al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada. Questa situazione ha causato rallentamenti e disagi significativi per i viaggiatori che utilizzano queste importanti vie di comunicazione.

I conducenti sono invitati a prestare massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie quando si trovano a percorrere tratti autostradali interessati dalla nebbia. È consigliabile utilizzare luci anabbaglianti, ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza.