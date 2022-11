Un asino, una percora e un pony lungo la Provinciale, escursione imprevista a Spilamberto

Situazione curiosa - e non certo priva di rischi - questa mattina intorno alle ore 10.30 a Spilamberto, dove alcuni animali hanno scorrazzato liberi lungo la Provinciale 16 (via Martiri Artioli). Un gruppetto composto da un asino, un pony e una pecora ha infatti lasciato gli spazi dove abitualmente soggiorna, quelli del Circolo Ippico Il Panaro: gli animali hanno imboccato la strada e superato il ponte sul fiume, dirigendosi verso l'abitato di Spilamberto.

Gli automobilisti che se li sono visti transitare di fianco, fortunatamente senza conseguenze, hanno avvertito la Polizia Locale delle Terre di Castelli, che poi ha raggiunto il "trio" per garantire condizioni di sicurezza sia per loro che per gli utenti della strada.

Alcuni residenti hanno accompagnato gli animali, comprensibilmente spaesati e spaventati, in un'area verde all'incrocio tra via Circonvallazione Nord e via Ghiarole, dove i tre si sono tranquillizzati e hanno trascorso un po di tempo brucando l'erba, in attesa di essere poi recuperati e ricondotti nei loro recinti di provenienza. Il proprietario e il custode hanno quindi raggiunto gli animali e, con l'aiuto di un cittadino, li hanno riaccompagnati a piedi verso il maneggio, scortati da una pattuglia della Municipale.