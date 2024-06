Anna Sviridenko, il medico ucciso dal marito dopo la separazione e l'affidamento dei figli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si chiamava Anna Sviridenko la donna uccisa nella serata di ieri a Modena da parte del marito, il 48enne Andrea Paltrinieri. L'uomo ha confessato il delitto, presentandosi al Comando Provinciale dei Carabinieri e riferendo di avere il cadavere della donna nel bagagliaio del furgone. Un drammatica verità che i militari hanno immediatamente constatato, avviando le indagini e arrestando il marito per omicidio aggravato.

Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato al delitto: gli inquirenti indagano con il massimo riserbo e al momento non si conoscono nè il luogo, nè il momento e le circostanze nelle quali è avvenuto l'assassinio. Pare invece più chiaro che la coppia vivesse un dissidio profondo, dopo aver intrapreso la strada della separazione. In particolare, la disputa - finita davanti ai giudici - riguardava l'affidamento dei due figli piccoli.

Paltrinieri si trova in carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ingegnere gestionale, il 48enne modenese dopo la separazione aveva lasciato l'Austria ed era tornato a vivere vicino ai genitori, in zona Musicisti a Modena.

Anna Sviridenko viveva ancora oltralpe e lavorava presso l'Università di Medicina di Innsbruck: era infatti dottoressa in Medina Nucleare, nonchè specializzanda in Radiologia. Ultimamente si divideva infatti tra la cittadina austriaca e Modena, dove proseguiva la specializzazione con Unimore.

La loro relazione - che durava da una decina di anni - era sempre stata complessa. Così come delicata era le gestione dei due figli, che passavano al maggior parte del tempo a Innsbruck, per poi rientrare in città di tanto in tanto. Dopo la decisione di dividersi, la coppia aveva intrapreso una disputa legale, coinvolgendo sia l'autorità austriaca che quella italiana. Pare che il giudice avesse deciso per l'affido condiviso dei bambini.

Il cordoglio nell'Ateneo e nella sanità modenese

"La nostra comunità è devastata dalla notizia della brutale uccisione - ha commentato i Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro - A nome di tutto l’Ateneo, esprimo il nostro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e ai suoi due figli. Il femminicidio è un cancro che non possiamo più tollerare, una vergogna che macchia la nostra umanità, e non ci sono mezzi termini per condannarla: è un atto vile, disumano e inaccettabile. È tempo che la nostra società si sollevi con forza contro questa barbarie".

Il Rettore ha aggiunto: "Unimore non resterà a guardare. Saremo vicini alla famiglia della vittima in questo momento di dolore insopportabile. Inoltre, intendiamo costituirci parte civile nel corso del processo che si instaurerà. Questa tragedia ci lascia sgomenti e indignati, ma non permetteremo che il sacrificio della nostra specializzanda sia vano. Continueremo a lottare con forza affinché simili orrori non si ripetano. La violenza di genere deve essere estirpata con ogni mezzo, e noi faremo la nostra parte. La brutalità di questo atto ci ha colpito al cuore e ha menomato l'interezza della nostra istituzione. Per esprimere il nostro dolore e la nostra solidarietà con la famiglia della vittima, annunciamo che domani tutte le bandiere delle sedi universitarie saranno esposte a mezz'asta.”

Cordoglio che arriva anche dalla Direzione Generale e dalla Direzione del Dipartimento ad Attività Integrata dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena: "E’ davvero difficile trovare le giuste parole per commentare un fatto così tragico – hanno commentato il Direttore Generale, dott. Claudio Vagnini e il Direttore Del Dipartimento ad Attività Integrata di Radiologia prof. Pietro Torricelli – ma dobbiamo sforzarci di trovarle e unirci tutti in un abbraccio ad Anna e ai suoi figli e al dramma che la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi stanno vivendo in queste ore. Quello che è successo è spaventoso, una tragedia che ha scosso tutto il personale non solo del Policlinico, dove Anna svolgeva la sua specializzazione, ma di tutta l’Azienda. A nome di tutti i colleghi vogliamo condannare con forza questo gesto di violenza spaventoso e vigliacco che ha spezzato una vita e distrutto una famiglia intera”.