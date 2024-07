Annega in piscina ma viene rianimato dai sanitari: bambino di 6 anni slavato a Mirandola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina si è verificato un incidente presso la piscina di Mirandola.

Secondo quanto riferito un bambino di sei anni è andato in arresto cardiaco dopo aver ingerito parecchia acqua, anche se ancora non si sa esattamente se questo sia avvenuto a seguito di un botta alla testa mentre nuotava.

I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul posto e hanno rianimato il bambino direttamente in piscina. Una volta rianimato il bambino è stato trasportarlo dapprima all'ospedale di Mirandola e poi tramite l'elisoccorso al Policlinico di Modena. Durante il trasporto, il bambino è rimasto stabile e cosciente.

Una volta giunto al Policlinico di Modena, il bambino è stato ricoverato nel reparto di Pediatria. Attualmente le sue condizioni sono stabili e, fortunatamente, non versa in pericolo di vita. I medici continueranno a monitorarlo attentamente per assicurarsi che non emergano complicazioni ulteriori.