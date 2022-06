Tragedia al Ponte di Olina, ragazzo di 22 anni annega nelle acque del torrente

Oggi pomeriggio intorno alle ore 17.30 si sono perse le tracce di un ragazzo lungo il torrente Scoltenna, nel territorio di Pavullo nel Frignano. Il ventenne, secondo quanto ricostruito, si sarebbe tuffato nelle acque sotto l'antico ponte di Olina, salvo però non riemergere più.

Da lì l'allarme ai soccorritori. Sul posto inesieme al 118 sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno setacciando il torrente alla ricerca del giovane.

Purtroppo dopo circa un'ora è arrivata la notizia peggiore. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato e riportato a riva dai soccorritori. Si tratta di un 22enne di Formigine, che si trovava probabilmente sul posto per cercare refrigerio dalla calore della pianura.

Propio in corrispondenza del manufatto il torrente presenta una "buca" profonda, con acque vorticose che potrebbero aver messo in difficoltà il nuotatore. Non si può al momento escludere nessuna casua, da un amlore ad un accidentale colpo che abbia impedito al giovane di riemergere.

Sul posto per gli aspetti di Polizia Giudiziaria erano presenti Carabinieri. Avvisato anche il Pubblico Ministero di turno. ++ Seguiranno aggiornamenti ++