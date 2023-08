Fa il bagno in uno dei laghi di Campogalliano e non riemerge, ricerche in corso

Si trovava insieme ad alcuni connazionali presso i laghi Curiel di Campogalliano, probabilmente per sfuggire alla calura estiva, quando si è tuffato per fare un bagno senza più riemergere. E' accaduto poco dopo le ore 12.00 presso uno dei laghetti utilizzati per la pesca sportiva.

Dopo che gli amici che erano con lui hanno lanciato l'allarme sul posto si sono precipitati il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I pompieri hanno attivato una squadra di sommozzatori e gli specialisti del SAF per sondare il fondo del lago alla ricerca del corpo del giovane, un 25enne. Sul posto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 13.15 le ricerche non hanno ancora dato risultati. Sul posto di trovano i famigliari e gli amici, che sono stati sentiti dai Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. ++ Seguiranno aggiornamenti ++