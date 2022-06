Tragedia sulla battigia, modenese perde la vita durante le vacanze al mare

Tragedia sulla spiaggia di Rimini, nel tardo pomeriggio di ieri, dove un turista ha perso la vita durante il bagno in mare. L'uomo, un 81enne modenese, intorno alle 18 si trovava nello specchio d'acqua davanti al Bagno 49 quando è improvvisamente andato sotto.

Ad intervenire è stato il salvataggio che, accortosi della situazione, è intervenuto per recuperare l'uomo e portarlo a terra per poi iniziare le manovre di rianimazione mentre nel frattempo sulla battigia sono accorsi i sanitari del 118 che hanno cercato disperatamente di far ripartire il cuore dell'uomo ma, alla fine, il medico si è dovuto arrendere e non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.

(fonte RiminiToday.it)