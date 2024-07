Anziana investita da un'auto a Pavullo. Ricoverata in massima gravità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Alle ore 15:12 di lunedì, un grave incidente stradale si è verificato in Via Giardini Sud, lungo la SS12 dell'Abetone e del Brennero, nel capoluogo di Pavullo nel Frignano. Una donna di 95 anni è stata investita mentre attraversava la strada.

La dinamica dell’incidente non è ancora certa ma sicuramente l’anziana signora è stata colpita da un veicolo in movimento e a seguito dell’impatto, la donna ha riportato traumi significativi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica. La vittima è stata valutata dai sanitari con un codice 3, indicativo di una situazione critica ma stabile, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Pavullo per ricevere le cure necessarie.

Le autorità locali stanno indagando per determinare con precisione le cause e le circostanze dell'incidente. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi e la raccolta di prove da parte delle forze dell’ordine.