Giallo sulla morte di un'anziana nel proprio letto, disposta l'autopsia

A Spilamberto si è aperta un'indagine a seguito del decesso di una donna di 74 anni. Ieri pomeriggio, infatti, l'anziana è stata trovata senza vita nella propria abitazione, distesa sul letto. Insieme al personale medico sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione, seguiti poi dai colleghi del Nucleo Investigativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si conoscono al momento le circostanze e le modalità del decesso, ma quanto osservato nell'abitazione dagli uomini dell'Arma ha comportato sospetti sul fatto che la morte non sia avvenuta per cause naturali. Gli investigatori hanno quindi avvisato la Procura della Repubblica e il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma alla Medicina Legale per l’esame autoptico.