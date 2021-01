Sale sul tetto e minaccia di gettarsi, anziana salvata dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, la Squadra Volante di Modena è intervenuta su una situazione estremamente delicata, riuscendo a risolverla in maniera a dir poco provvidenziale. Una donna di 84 anni, infatti, era salita fino sul tetto della palazzina in cui abita e dopo essersi sporta sul cornicione ha minacciato di gettarsi.

Fortunatamente alcuni vicini hanno noato quanto stava accadendo e hanno avvertito le forze dell'ordine. Gli agenti di Polizia hanno quindi raggiunto l'abitazione, dove hanno trovato l'anziana in stato confuzionale, in bilico sul tetto, mentre gridava di volersi buttare.

Il portone di ingresso della casa era chiuso a chiave dall’interno. Mentre una Volante ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad allertare i sanitari e i Vigili del fuoco, tre agenti, senza alcuna esitazione, si sono portati al terzo piano accedendo dall’abitazione accanto, con il tetto confinante.

I poliziotti hanno poi iniziato a chiamare l’anziana per nome così da conquistarne la sua fiducia ed entrare in sintonia con lei. Con estrema cautela, evitando di spaventarla, si sono poi avvicinati e hanno messo in atto il salvataggio. Un agente l'ha conta con il braccio, mentre altri due hanno afferrato i piedi sollevadola di peso e portandola all’interno della barriera di contenimento del tetto.

L'84enne è poi crollata emotivamente, trovando nei poliziotti dei nuovi confidenti, che l'hanno anche accompagnata a bordo dell'ambulanza fino in ospedale, dove è stata tenuta in osservazione per gli accertamenti del caso.

Il Questore di Modena Maurizio Agricola ha espresso "gratitudine e compiacimento per il coraggio, l’altruismo e l’umanità degli agenti che hanno dimostrato un encomiabile professionalità e un non comune senso del dovere, a dimostrazione che gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono sempre 'vicini alla gente'".