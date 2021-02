Anziana scippata e gettata a terra a Castelfranco, fermato un sospettato

E' stato fermato un signore sospettato di aver attuato lo scippo avvenuto ieri a Castelfranco Emilia ai danni di una signora di 88 anni, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Modena, questa notte hanno operato il fermo indiziato di delitto di un italiano, la cui posizione è tuttora al vaglio delle’Autorità Giudiziaria, con richiesta di convalida inoltrata dalla Procura della Repubblica di Modena al Gip del Tribunale.

L’episodio si era svolto verso le 12.00 di ieri in via Buonarroti, laterale di via Emilia alle porte del centro di Castelfranco, si è verificato uno scippo che ha avuto gravi conseguenze per una anziana. La donna, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Tenenza, stava rincasando quando è stata colta alle spalle dal malvivente, forse in sella ad una bicicletta.

Lo scippatore si è impossessato della borsetta - contenente appena 20 euro - ed è fuggito. Nel farlo però ha strattonato violentemente la vittima, che è caduta sbattendo violentemente la testa.