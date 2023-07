Anziana smarrita, la Polizia Locale la riaccopagna a casa

È stata accompagnata a casa dalla Polizia locale di Modena un’anziana che si era smarrita e non riusciva a fare ritorno alla sua abitazione. L’episodio è avvenuto nel caldo pomeriggio di lunedì 10 luglio in zona Crocetta, dove la signora stava passeggiando col cane. Non riuscendo a ricordare dove abitasse, ha chiesto aiuto a un passante che ha allertato i soccorsi: sul posto, quindi, è arrivata una pattuglia del comando di via Galilei.

Gli operatori della Polizia locale sono risaliti all’identità della cittadina e, col supporto dei colleghi della sala operativa, hanno appurato che abitava a poche centinaia di metri di distanza. La signora è stata perciò aiutata a tornare a casa, dove la attendeva il marito.