Aperitivo no-Green pass, multati 40 partecipanti in piazza Grande

Anche a Modena, come in diverse piazze italiane, oggi si è svolta una manifestazione ribattezzata “Aperitivo in piazza”, organizzata dai movimenti no-Green pass. Manifestazione che, almeno sulla carta non si sarbbe dovuta tenere. L'evento non era stato autorizzato dalla questura e l'organizzatrice era stata diffidata: in effetti la locandina diffusa sui coial era stat rimossa, ma questo non è bastato a scoraggiare gli attivisti locali, circa 200, che si sono riversati davanti al Municipio.

I partecipanti hanno consumato cibo e bevande portati da casa, facendo leva sul fatto che non si trattasse di una manifestazione, ma di un ritrovo "spontaneo" che le forze dell'ordine non avrebbero sanzionato. Tuttavia così non è stato.

Polizia di Stato e Polizia Locale hanno presidiat la piazza e svolto tutti gli accertamenti del caso, identificando i presenti. I promotori, al momento cinque persone identificate, sono stati deferiti per violazione dell’ordinanza prefettizia interdittiva emessa in costanza di emergenza covid tuttora vigente, e per le contravvenzioni al Testo Unico per la pubblica sicurezza. Tra questi anche l’attivista che aveva divulgato l’evento sui social, salvo poi ritrattare ma presentaris lo stesso.

Ben 40 persone, molte proveninenti da fuori città, sono state sanzionate per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza: pur non vigendo più l'obbligo di mascherina all'aperto, ricordiamo, non è possibile creare assembramenti.

Gli agenti hanno presidiato la piazza sin dal primo pomeriggio, mentre la Digos è dovuta intervenire per evitare momenti di tensione con gli operatori dell’informazione presenti. Nella circostanza, per un uomo scivolato a terra, è stata subito richiesta un’ambulanza, che non ha ravvisato particolari esigenze e lo stesso ha proseguito nella protesta lamentando un leggero male alla schiena. L'attivista ha dichiarato di essere stato spinto a terra da un giornalista e di voler procedere con la querela.