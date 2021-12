Appesi al treno in corsa: l'episodio sulla tratta Sassuolo-Reggio Emilia

Appesi fuori dal treno in corsa. E' il video circolato sui social che mostra alcuni minorenni, forse per sfida, aggrappati all'esterno del treno in corsa sulla tratta Modena-Sassuolo-Reggio Emilia.

Video che sono divenatati virali in breve tra i giovani e che sono stati prontamente segnalati alle autorità. Sul caso infatti la Polfer sta svolgendo tutti gli accertamenti. Al momento non sembrerebbe si tratti di una "nuova moda" giovanile ma piuttosto un'episodio isolato