Nunchaku e droga in auto: denunciati due viaggiatori in Autosole

La Polizia di Stato di Modena ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di un individuo per il reato di detenzione di armi o oggetti atti ad offendere.

Durante un'operazione di controllo effettuata il lunedì dell'Angelo lungo l'autostrada A22 del Brennero, precisamente al chilometro 313, una squadra della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha fatto una scoperta sorprendente nel bagagliaio di un veicolo: un nunchaku, categorizzato come arma tradizionale ad uso contundente, comunemente associato alle arti marziali. Il conducente del veicolo non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile riguardo al motivo del trasporto di tale strumento.

In un altro episodio verificatosi durante la Pasqua, sempre la Polizia Stradale ha deciso di effettuare un controllo su un'automobile al chilometro 157 dell'autostrada A1, nel territorio del comune di Modena. Durante l'ispezione, gli agenti hanno notato un forte odore di hashish provenire dall'abitacolo del veicolo. Il conducente, di sua spontanea volontà, ha ammesso di essere in possesso della sostanza stupefacente e ha consegnato agli agenti un involucro in plastica contenente 4,41 grammi di hashish. In conseguenza di ciò, l'uomo è stato segnalato come assuntore presso la locale Prefettura e sanzionato amministrativamente.