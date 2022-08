Aggressione tra coinquilini a Sassuolo, 57enne bloccato dalla Polizia

Nel primo pomeriggio di ieri uno straniero regolarmente residente in un condominio di Sassuolo ha chiesto aiuto al 112 dopo essere stato vittima di un'aggressione. Agli agenti della centrale operativa ha riferito che un suo connazionale, a cui aveva dato ospitalità temporaneamente, lo aveva aggredito senza motivo mettendogli le mani al collo e che lui stesso, riuscito a divincolarsi, si era barricato nella camera da letto. Nel frangente della telefonata, l'aggressore continuava a minacciare la vittima, cercando di abbattere la porta, armato di coltello.

Sul posto sono confluiti gli agenti del Commissariato di Polizia cittadino. L'arrivo dei poliziotti ha permesso al residente di mettersi in salvo, mentre l’aggressore - a torso nudo e insanguinato - ha iniziato a inveire contro gli agenti e si è avvicinato loro con fare minaccioso. Visto che l'uomo non sembrava voler rispettare gli ordini imposti nè calmarsi, un poliziotto ha estratto il taser come deterrente, senza arrivare fortunatamente a farne uso.

A fatica l’uomo, un 57enne, è stato bloccato ed accompagnato presso il Commissariato, mentre la persona aggredita si è recata al pronto soccorso, dove è stata riscontrata una lesione allo sterno con prognosi di giorni 20.

Lo straniero è stato tratto in arresto per i reati di il reato di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e lesioni personali. L’arresto è stato convalidato questa mattina e il 57enneè stato accompagnato presso il carcere di Sant'Anna.