Arrestato dalla Polizia di Stato pusher 35enne in zona madonnina

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 35 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio nel transitare in via del Murazzo ha notato un uomo a piedi che alla vista degli agenti si dava alla fuga in direzione di via Cesare Costa.

Il 35enne durante l’inseguimento ha gettato a terra un involucro in plastica, recuperato dagli agenti e contenente 5 dosi di sostanza di cocaina per un peso di oltre 3 grammi. Sottoposto a perquisizione personale l’arrestato veniva trovato in possesso di ulteriori 9 dosi di cocaina per un peso di 5 grammi e di un panetto di hashish del peso di 11 grammi.