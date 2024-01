Vandalismo e lancio di rubinetti verso i tifosi avversari, modenese arrestato a Palermo

La partita di Serie B disputata ieri pomeriggio tra Palermo e Modena (terminata 4-2 per i siciliani) ha avuto un grave risvolto sotto il profilo dell'ordine pubblico. Alcuni tifosi canarini - al "barbera" ne erano arrivati circa 200 - hanno infatti vandalizzato i servizi igienici del settore ospiti dello stadio. Sono stati divelti e asportati i rubinetti dei lavandini: gli oggetti metallici sono quindi stati lanciati all'indirizzo dei tifosi ospiti sugli spalti dello stadio.

Un lancio in particolare è andato a colpire un supporter palermitano, il quale ha riportato una lesione al volto ed è stato portato al Pronto Soccorso per essere medicato.

Le forze dell'ordine hanno esaminato attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto sportivo per ricostruire quanto accaduto. Grazie ai filmati, alla Digos è stato possibile individuare il tifoso violento autore del lancio incriminato, il quale è stato tratto in arresto. Il 26enne è stato bloccato e portato nelle celle di sicurezza della Questura in attesa della convalida dell'arresto.

Al termine della sfida è stato denunciato anche un ultras palermitano per la violazione del Daspo. Nonostante il provvedimento già emesso nei suoi confronti, l'uomo sarebbe entrato ugualmente al Barbera per seguire il match.