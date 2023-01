Infiltrazioni della 'ndragheta nella ricostruzione post sisma, ancora arresti

Dalla notte scorsa in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria è in corso un’operazione dei Carabinieri di Mantova per reati di corruzione aggravati dalle finalità mafiose, legati alla ricostruzione post sisma 2012.

A conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, i militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di dieci persone, indagate a vario titolo di “concussione, abuso d’ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, intestazione fittizia di società”, con l’aggravante delle finalità mafiose. Sono accusate di aver agevolato la cosca ‘ndranghetistica Dragone.

Le indagini hanno consentito di costruire un "solido quadro indiziario" in ordine ai gravi reati che sarebbero stati commessi nell’ambito delle procedure per la concessione di “fondi sisma” finalizzati alla ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto del 2012 ubicati nel cratere sismico della provincia di Mantova.

Sono decine le perquisizioni in atto, presso abitazioni e studi tecnici di professionisti interessati dalle indagini.

Si allunga dunque la lista delle operazioni criminali - o al momento sospette tali - legate alle cosche della 'ndrangheta trapiantate al nord. Dopo Aemilia, che ha visto condanne pesanti per gli esponenti della cosca Grande Aracri, l'attenzione si sposta sui Dragone, la cui storia si intreccia con quella dell'altro gruppo criminale di origine cutrese. Trapiantati nel reggiano negli anni '80, i Dragone hanno condotto attività illecite in Emilia e non solo: dando vita anche ad una faida con i Grande Aracri, che si è tradotta in diversi omicidi.