Polizia, arresti e denunce nel weekend. Controlli contro l'alcol alla guida

La Polizia Stradale di Modena, in occasione del fine settimana di Natale e dei contestuali controlli covid lungo le tratte stradali ed autostradali di competenza, ha effettuato servizi per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, fermando 40 conducenti.

Tra le persone controllate dalle pattuglie su strada sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria due conducenti per guida in stato di ebbrezza con un elevato tasso alcolemico. Inoltre, un terzo conducente è stato denunciato dagli agenti che sono intervenuti su un incidente in autostrada, rilevando anche in questo caso un tasso alcolemico oltre i limiti. Per tutti scatteranno altresì le sanzioni relative alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Due dei veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Complessivamente, nella settimana di Natale, le pattuglie della Polizia di Stato hanno proceduto al controllo di 2.453 persone, nei vari contesti cittadini e della mobilità stradale e ferroviaria della provincia di Modena, assicurando oltre ai contestuali riscontri anticontagio una continua attività di sensibilizzazione, in relazione all’introduzione della nuova normativa il giorno di Natale.

Sono state 15 le persone denunciate a piede libero, 7 quelle arrestate. Tuttavia, la Questura ha preferito non rendere noti i motivi di questi arresti e denunce.

Il 24 dicembre il personale dell'Ufficio Immigrazione ha inoltre provveduto ad accompagnare un cittadino straniero appena scarcerato al Cpr di Torino.