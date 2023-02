In auto con oltre 160 chili di droga, tre persone arrestate nell'area di servizio

Durante l'attività di pattugliamento e di controllo delle persone e dei veicoli in ambito autostradale, intorno alle ore 18 del 2 febbraio scorso, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena ha controllato tre persone che, a bordo di autovetture di grossa cilindrata, stavano transitando all'interno dell'area di Servizio Secchia Est.

Una verifica attenta dei veicoli su cui viaggiavano ha consentito di rinvenire, all'interno di vari borsoni, ben 164,5 chilogrammi di hashish divisi in panetti. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato per le successive analisi.

In occasione della operazione di polizia giudiziaria sono stati altresì sequestrati 5000 euro in banconote di vario taglio. A finire in manette per detenzione di stupefacenti sono stati due uomini ed una donna, rispettivamente di 28, 54 e 27 anni.

All'esito dell'udienza e dell'interrogatorio il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto dei tre indagati applicando la misura della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura.