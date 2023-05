Due stranieri arresti della Polizia, devono scontare diversi anni di carcere

Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 33 anni, in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione, emessi dalla Procura della Repubblica di Modena, rispettivamente il 20 ottobre 2022 e il 21 aprile 2023. Durante l’attività di pattugliamento in zona Novi Sad e Stazione delle Autocorriere, la Squadra Volante ha proceduto a fermare in piazzale Molza un 33enne per un controllo di Polizia. Lo straniero non era in possesso di documenti di riconoscimento. Accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua identità, è emerso appunto che l’uomo era destinatario di due ordini di carcerazione.

L’arrestato, che è stato portato in carcere, deve espiare una pena residua di un anno e 7 mesi per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e tentato furto aggravato in concorso commessi a Modena ed una pena di poco meno di tre mesi per il reato di tentato furto aggravato, commesso proprio in città

Sempre nella giornata di ieri, la Squadra Mobile ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Modena, un cittadino straniero di 44 anni. L’uomo deve espiare una pena definitiva di 4 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia, perpetrati in danno dell’ex moglie dal 2013 al 2019. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena.