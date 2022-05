Domiciliari non rispettati, tre arresti per evasione nelle utlime ore

Nelle ultime tre giornate si sono verificati altrettanti arresti per evasione da parte dei Carabinieri. Nella tarda serata di domenica scorsa i militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso dei controlli affidati all’Arma per la verifica del rispetto delle misure limitative della libertà personale emesse dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 44enne. All’atto del controllo da parte della pattuglia, l’uomo si era allontanato dall’abitazione dove si sarebbe dovuto trovare per una pena detentiva. L'uomo è poi stato rintracciato poco dopo il controllo, a non molta distanza da casa.

Ieri sera, invece, è toccato ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, che in serata hanno arrestato un 20enne straniero. Il giovane, già arrestato nel maggio scorso per rapina e detenzione di sostanze stupefacenti e per questo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era reso irreperibile. Poco prima delle 3 del mattino, tuttavia, il ragazzo si è presentato spontaneamente in caserma per ammettere le proprie colpe.

Nella giornata di oggi sono proseguiti i controlli mirati e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 71enne. L’uomo era stato tratto in arresto per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti l’8 febbraio scorso poiché raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere in occasione di un’operazione antidroga. Successivamente la misura era stata sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliati, nel corso della quale i Carabinieri avevano già proceduto alla denuncia e all’arresto dell’anziano per accertate violazioni. In questo caso l'anziano era uscito per fare la spesa.