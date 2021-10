Violenza e detenzione di droga e armi, quattro arresti per mafia

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali di Modena e Ancona stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta della ireione Distrettuale Antimafia di Bologna. Il provvedimento riguarda 4 persone - 3 in carcere e 1 ai domiciliari - indagate, a vario titolo, in concorso tra loro, per i reati di lesioni personali, detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza privata, con l’aggravante legata all'attività mafiosa. Seguiranno aggiornamenti