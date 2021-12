Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie, ferisce un parente e aggredisce i carabinieri

Nel corso della notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 35enne, ritenuto responsabile di aver violato il divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla persona offesa, misura prescritta dallo scorso luglio per “maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

L’uomo, nella tarda serata di ieri, si è recato presso l’abitazione della ex moglie, nonostante il divieto imposto dal giudice. Da qui la chiamata alle forze dell'ordine e l'arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri, che hanno constata una situazione di violenza e aperto conflitto domestico: un parente della donna è infatti stato colpito con un coccio di bottiglia, riportando lesioni fortunatamente lievi.

Il 35enne si è opposto all'arrivo dei militari, strattinandoli per evitare di essere fermato. Questo non ha tuttavia potuto impedire l'arresto: comparirà dinnanzi al giudice per rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Dall’inizio del mese di dicembre, questo è il terzo caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa che si è verificato in provincia e che ha visto l'intervento provvidenziale dei Carabinieri.