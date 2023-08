Anziana rapinata accanto al cimitero, i Carabinieri arrestano due persone

Si è chiuso il cerchio intorno a due sospetti rapinatori, indagati per un episodio avvenuto a Castelnuovo Rangone l'11 giugno scorso. In quella circostanza, infatti, una donna di 74 anni aveva denunciato di essere stata vittima di uno scippo violento mentre si trovava in strada nei pressi del cimitero del paese.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che avevano raccolto la denuncia dell'anziana, la signora era stata avvicinata da uno sconosciuto intorno alle ore 17 del pomeriggio. L'uomo aveva il volto coperto: indossava una bandana in testa e una mascherina chirurgica che lasciavano scoperti solo gli occhi. L'aggressore aveva strappato la borsetta alla vittima, facendola anche cadere a terra.

All'interno della borsa si trovavano 40 euro in contanti, una carta di credito, documenti ed effetti personali. Non a caso, a distanza di meno di un'ora dallo scippo, con la carta di credito risultavano effettuate più operazioni di prelievo da uno sportello bancomat situato sempre nel comune di Castelnuovo Rangone, per un totale di 420 euro.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno avviato le attività investigative, che hanno potuto contare sulle immagini dei sistema di videosorveglianza presenti nella zona: l'inchiesta ha permesso di identificare due persone, sul conto delle quali sono stati raccolti gravi indizi di responsabilità in ordine ai reati di rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 40enne e di un 47enne. Nelle prossime ore si svolgerà l'interrogatorio di garanzia dei due indagati da parte del Giudice.