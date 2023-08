Rapina al figlio del tabaccaio di via Menotti, due giovani ai domiciliari

Nella sera del 13 marzo scorso, appena dopo la chiusura, il figlio del titolare della Tabaccheria Re Mida di viale Ciro Menotti - proprio di fronte alla Maserati - era stato vittima di una rapina. Il ragazzo, che era stato l'ultimoa lasciare il negozio er astato avvicinato da un gruppetto composto da tre giovani, con addosso un passamontagna e un cappuccio. I malviventi lo avevano accerchiato e spinto contro il distributore automatico delle sigarette. Sotto minaccia di grossi coltelli da cucina, il malcapitato era stato costretto a consegnare il denaro che aveva in tasca, 80 euro in contanti.

I criminali avevano anche tentato il colpaccio, obbligandolo a riaprire la saracinesca della tabaccheria per garantire loro un accesso che avrebbe comportato una razzia totale. La vittima però era riuscita ad approfittare di un momento di distrazione degli aggressori, scappando velocemente di corsa.

Tutta la scena era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, che sono diventate subito la prima fonte di prova per i Carabinieri, intervenuti con una pattuglia non appena la vittima è riuscita a lanciare l'allarme. Grazie alle indagini, l'Arma era riuscita ad individuare uno dei rapinatori già il giorno successivo: un 18ene trovato in possesso di un coltello con lama di 16,5 cm nascosto negli slip.

La prosecuzione delle attività investigative hanno permesso di individuare un altro componente del gruppetto, un ragazzo di 20anni. Nella mattina di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, nei confronti del 18enne e del 20enne.

I due sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.