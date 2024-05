Negozi trasformati in case per appuntamenti, così venivano sfruttate le prostitute in via Verdi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Due anni fa i residenti di via Verdi a Modena avevano più volte segnalato alle forze dell'ordine alcuni movimenti sospetti presso un paio di negozi situati lungo la strada. Un viavai insolito di ragazze e uomini, in particolare presso un locale sul quale campeggiavano le insegne di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), ma sulla cui reale attività erano sorti molti dubbi.

Nell'ottobre 2022, nel corso dell'attività d'indagine, la Squadra Mobile aveva proceduto al sequestro preventivo di uno dei locali in questione in quanto durante un controllo aveva riscontrato che era stato trasformato ad uso abitativo, in maniera difforme dalla sua destinazione d'uso. All'interno erano stati rinvenuti segni piuttosto inequivocabili su un'attività di prostituzione. Le indagini sono state ampie e accurate e hanno permesso alla Polizia di Stato di ricostruire l'esistenza di una rete dedita allo sfruttamento delle ragazze che si prostituivano in questi locali.

Nella mattinata di ieri, infatti, la Polizia ha dato esecuzione all'ordinanza alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale.di Modena, nei confronti di due cittadini italiani e cinque cittadini rumeni gravemente indiziati a vario titolo del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Affitti mirati e un controllo sulle prostitute

I finti CAF erano a tutti gli effetti case di appuntamenti. Le ragazze venivano contattate dai clienti mediante annunci inseriti su siti web di incontri e gli appuntamenti venivano fissati presso uno degli immobili in questione, dove si consumava il rapporto a pagamento.

Secondo gli inquirenti i due cittadini italiani si occupavano del reperimento degli immobili, attraverso una fittizia intestazione dei contratti di locazione, e gestivano gli adempimenti burocratici del caso. I negozi venivano poi concessi in affitto alle ragazze, sfruttandone l'attività. Alle giovani straniere veniva chiesto un canone di gran lunga superiore ai prezzi di mercato, pari a circa 300 o 400 euro settimanali. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, all'interno dell'abitazione di uno dei due italiani sono stati rinvenuti e sequestrati 40mila euro in contanti.

I cinque indagati rumeni erano di fatto il collegamento tra le giovani e i due affittuari italiani. Monitoravano gli spostamenti delle ragazze per evitare di attirare l'attenzione del vicinato e incassavano parte delle somme derivanti dall'attività di prostituzione.

Dei sette indagati, solo quattro sono stati rintracciati per la notifica delle misure cautelari, mentre per altri tre sono in corso ricerche sia sul territorio nazionale sia all'estero.